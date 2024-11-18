Горвласти снова ищут подрядчика на проект реконструкции Эстакадного моста

Горвласти снова ищут подрядчика на проект реконструкции Эстакадного моста
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Калининграда снова ищет подрядчика на разработку проекта реконструкции эстакадного моста. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Первый тендер городские власти, организованный в начале октября, отменили. Как поясняется в решении, это было связано «с необходимостью внесения изменения в наименование объекта проектирования». Прошлое название закупки: «Работы по разработке проектной документации по объекту: „Реконструкция моста Эстакадного по проспекту Ленинскому в г. Калининграде“». В нынешней редакции аукциона отсутствует наименование улицы.

В документации к тендеру отмечается, что строительная длина составляет 549 метров. Исполнителю работ в течение 500 дней предстоит подготовить документацию для реконструкции эстакадного моста в два этапа. Один из них — проведение инженерных изысканий и получение положительного заключения госэкспертизы, на что отведено 300 дней.

Начальная (максимальная) цена контракта — 351,9 млн рублей. Заказчиком работ является МКУ «ГДСР», подведомственное городской администрации. Срок разработки проекта — с 2025 по 2026 год. Реконструкция моста запланирована в период с 2027 по 2030 год. Подрядчика определят 5 декабря.

Ранее в администрации Калининграда сообщали, что предварительная стоимость реконструкции эстакадного моста на Ленинском проспекте в Калининграде оценивается в 9 млрд рублей, и работы планируют выполнить за шесть лет. По словам Елены Дятловой, эта сумма будет корректироваться.

В 2018 году, в преддверии Чемпионата мира по футболу, на старой эстакаде обновили асфальтовое покрытие и отремонтировали пешеходные спуски. К началу 2019 года на мосту появились трещины, и в октябре 2019 года на нём провели ремонт аварийного пролета.

В декабре 2020 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что капитальный ремонт старой эстакады можно будет проводить только после того, как завершится строительство нового автомобильного моста рядом с двухъярусным. «В противном случае мы полностью парализуем город», — сказала сити-менеджер.

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