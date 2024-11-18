Горвласти снова ищут подрядчика на проект реконструкции Эстакадного моста

Администрация Калининграда снова ищет подрядчика на разработку проекта реконструкции эстакадного моста. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Первый тендер городские власти, организованный в начале октября, отменили. Как поясняется в решении, это было связано «с необходимостью внесения изменения в наименование объекта проектирования». Прошлое название закупки: «Работы по разработке проектной документации по объекту: „Реконструкция моста Эстакадного по проспекту Ленинскому в г. Калининграде“». В нынешней редакции аукциона отсутствует наименование улицы.

В документации к тендеру отмечается, что строительная длина составляет 549 метров. Исполнителю работ в течение 500 дней предстоит подготовить документацию для реконструкции эстакадного моста в два этапа. Один из них — проведение инженерных изысканий и получение положительного заключения госэкспертизы, на что отведено 300 дней.

Начальная (максимальная) цена контракта — 351,9 млн рублей. Заказчиком работ является МКУ «ГДСР», подведомственное городской администрации. Срок разработки проекта — с 2025 по 2026 год. Реконструкция моста запланирована в период с 2027 по 2030 год. Подрядчика определят 5 декабря.

Ранее в администрации Калининграда сообщали, что предварительная стоимость реконструкции эстакадного моста на Ленинском проспекте в Калининграде оценивается в 9 млрд рублей, и работы планируют выполнить за шесть лет. По словам Елены Дятловой, эта сумма будет корректироваться.

В 2018 году, в преддверии Чемпионата мира по футболу, на старой эстакаде обновили асфальтовое покрытие и отремонтировали пешеходные спуски. К началу 2019 года на мосту появились трещины, и в октябре 2019 года на нём провели ремонт аварийного пролета.