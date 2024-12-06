Горвласти выбрали подрядчика для разработки проекта реконструкции Эстакадного моста

Горвласти выбрали подрядчика для разработки проекта реконструкции Эстакадного моста
Фото из ТГ-канала Елены Дятловой
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В Калининграде подвели итоги открытого аукциона по выбору подрядчика для разработки проекта реконструкции Эстакадного моста. Победителем аукциона стало ОАО «Институт Гипромостстрой», предложившее минимальную цену — 264 млн руб. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава горадминистрации Елена Дялова.

Как уточнила Елена Дятлова, в будущем эстакада должна расшириться до 37 метров с нынешних 27,08. «От проектировщиков мы требуем предоставить несколько вариантов реконструкции, в том числе и вариант совмещения трамвайных путей с выделенкой для автобусов. А ещё надо просчитать дополнительные правоповоротные съезды с\на Московский проспект. Архитектурная подсветка — обязательно!» — отметила глава горадминистрации.

Новую магистраль планируют построить в 2027–2030 гг.

Напомним, в июне 2023 года в администрации Калининграда сообщали, что предварительная стоимость реконструкции эстакадного моста на Ленинском проспекте в Калининграде оценивается в 9 млрд рублей, и работы планируют выполнить за шесть лет. По словам Елены Дятловой, эта сумма будет корректироваться.

В ноябре 2024 года стало известно, что администрация Калининграда ищет подрядчика на разработку проекта реконструкции эстакадного моста. 


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