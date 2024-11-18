На ул. Невского в Калининграде разрешили провести санитарную рубку деревьев

На ул. Невского в Калининграде разрешили провести санитарную рубку деревьев
Скриншот публичной кадастровой карты
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Власти Калининграда одобрили санитарную рубку деревьев на ул. Невского. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Всего планируют вырубить девять деревьев на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:7350, рядом с психиатрической больницей. Разрешение выдано МБУ «Чистота» 18 ноября и действует до 10 октября 2025 года.

Согласно акту лесопатологического обследования, вырубке подлежат белые и остролистные клёны, а также берёза с диаметром ствола 27 — 81 см (на высоте 1,3 м). Деревья описаны как сильно ослабленные и представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку восьми деревьев на другом участке — ул. Невского, 66 — 68. Компенсационная стоимость не взимается.

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