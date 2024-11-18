СМИ: мошенники начали взламывать аккаунты в Telegram через «Premium-подписку»

Мошенники начали взламывать аккаунты в Telegram через «Premium-подписку». об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитика «Лаборатории Касперского» Ольгу Свистунову.

Эксперт рассказала, что злоумышленники присылают поддельные ссылки на подарок в виде премиальной подписки на мессенджер. Внешне она ничем не отличается от оригинальной. При нажатии на неё пользователь попадает на фишинговый ресурс, который похож на страницу авторизации в Telegram.

«Людей могут просить авторизоваться <...>. Однако если человек введет на фейковой странице учетные данные от своего аккаунта в мессенджере — номер телефона, пароль и код подтверждения — они уйдут злоумышленникам», — приводит издание слова Свистуновой.

Аналитик также отметила, что распознать уловку можно. Для этого пользователю, получившему подозрительную ссылку, следует «зажать» её и сравнить оригинальную ссылку с той, которая прислана в сообщении. Если данные разнятся, то эксперт советует «задуматься».