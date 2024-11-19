Погода в Калининграде 19 ноября

Днём во вторник, 19 ноября, в Калининградской области ожидается пасмурная погода с умеренными дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +4°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 746 мм ртутного столба.



На побережье днём ожидается около +5°C, а центр и восток региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озерск) в дневные часы ждут те же умеренные дожди и +3°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах они традиционно значительно выше (до +4°C), а на востоке и в центре региона вероятны заморозки (+1°C).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион во вторник ждёт пасмурная и дождливая погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +3,4°C, днём понизится до +3,2°C, а вечером — до +0,8°C. В течение всего дня прогнозируется слабый ветер, который к ночи будет меняться с юго-западного на юго-восточный. Влажность — на уровне 93%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что Калининградской области удалось уклониться от удара циклона «Китерия» — в ночь на среду он пройдёт своим центром чуть западнее региона, а углубляться продолжит уже над севером Балтики.

«По свежим данным, пик порывов ветра ожидается в ночные и утренние часы среды: до 18-22 м/с на побережье (ветер переменный с юго-западного на северо-западный) и до 15-18 м/с в Калининграде и области с постепенным ослаблением вечером в среду», — заявляют эксперты.

По данным метеорологов, во вторник вечером Калининград ждёт мокрый снег на теплом фронте этого циклона, который к ночи перейдет в дождь.

«В течение всех суток среды вновь ожидаются заряды смешанных осадков (дождь/крупа/мокрый снег) преимущественно у побережья при слабой плюсовой температуре, — добавляют администраторы метеосообщества. — Осадков на западе области и побережье будет много: до 20-40 мм к четвергу. Впрочем, завтра ситуация с ветром будет ещё более ясной, поскольку данные моделей все еще изменяются».