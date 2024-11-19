У севшего за руль в пьяном виде калининградца изъяли авто и передали его на СВО (фото)

У калининградца, севшего за руль в пьяном виде, изъяли автомобиль и передали его на нужды Специальной военной операции. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Уточняется, что решение суда о принудительном изъятии автомобиля марки Kia Rio 2011 года выпуска поступило в отделение судебных приставов Зеленоградского района УФССП России по Калининградской области.



«Бывший собственник транспортного средства осуждён за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)», — поясняют в пресс-службе ведомства.

На данный момент авто уже передано представителям Министерства обороны РФ.