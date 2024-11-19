В Калининграде отказались от сохранения виллы Эдит на проспекте Победы

Власти Калининграда решили снести виллу Эдит (дом № 180 на проспекте Победы), ставшую «героем» повести советского писателя Марка Баринова в 1956 году. О том, что здание не будут сохранять и демонтируют в 2025 году, журналистам во вторник, 19 ноября, рассказал заместитель председателя комитета городского развития и цифровизации мэрии Калининграда Антон Коновалов.

«Мы по поручению подняли все документы, подняли строительную и техническую экспертизу, ещё раз всё посмотрели, — рассказал Коновалов. — По строительной и технической экспертизе у нас указано, что там необратимый характер деформации и разрушений всего конструктива. То есть и фундаментов, и стен, и крыши, и перекрытий. Как следствие — невозможность ремонта или какой-либо реконструкции этого объекта. В техническом отчёте это указано».

Кроме того, Коновалов сообщил, что специалисты изучили градостроительную документацию, в соответствии с которой объект находится в зоне транспортной инфраструктуры.

«Фактически в этой зоне возможно размещение только объектов, связанных с обслуживанием пассажиров либо с дорожным сервисом. Поэтому размещение какого-либо нового объекта, то есть жилого дома либо административного здания, например, с каким-либо музеем, нам не позволит градостроительный регламент. Это у нас территория перспективного транспортно-пересадочного узла с различными развязками», — пояснил чиновник.

Представитель горадминистрации добавил, что вилла не является объектом культурного наследия, а также признаками памятника не обладает. По словам Коновалова, создание музея в этом месте «будет противоречить и земельному, и градостроительному законодательству».

Проект демонтажа виллы уже разработан и выдан горвластям в ноябре этого года. Снести объект собираются в следующем году.

В 2015 году здание виллы было признано аварийном, на 2022 год под жильё были заняты две квартиры из трёх. В 2023 году власти Калининграда начали изымать для расселения квартиры и земельный участок под зданием.