Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото)

Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото) Тотальный разгром: как выглядит расселённая вилла Эдит (фото)
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19 ноября представители мэрии Калининграда объявили, что не будут сохранять виллу Эдит (дом № 180 на проспекте Победы), ставшую «героем» одноимённой повести советского писателя Марка Баринова. Несмотря на то, что произведение оказало значительное влияние на калининградскую мифологию (появление легенд о подземельях Кёнигсберга именно оттуда родом), здание решили снести уже в следующем году.

На сегодняшний день дом довоенной постройки, превратившийся в конце 40-х в коммуналку, расселён, разграблен и тотально разгромлен. Заместитель председателя комитета городского развития и цифровизации мэрии Калининграда Антон Коновалов рассказал, что отремонтировать виллу невозможно, так как «разрушения всего конструктива имеют необратимый характер».

Напомним, что героями повести «Вилла Эдит» (12+), на основе которой был написан сценарий для театральной постановки, были советские разведчики, заброшенные в Кёнигсберг перед самым штурмом под видом офицеров дивизии «Великая Германия». В городе агенты должны были выполнить секретное задание, но перед этим им нужно было встретиться с человеком, который посвятит их в детали операции. Сама вилла, вокруг которой и закручивается сюжет, довольно непростая. Далее — цитата из повести (рассказ разведчицы Нины, живущей в Кёнигсберге под именем Эдит Хеймнитц):

«Здесь, под Кёнигсбергом, существуют громадные подземелья, создававшиеся веками. Туннели подземных коммуникаций пересекают город во всех направлениях. Вы понимаете, какую опасность будет представлять собой этот кенигсбергский лабиринт для наших наступающих войск?! Есть и еще одна сторона дела. Многочисленные сокровища Королевского прусского музея, ценности, отобранные у населения, — все это спрятано в подземельях. План подземных коммуникаций и объектов хранится у Вольфа, второй экземпляр — в Берлине, но нам пока туда не добраться. Вольф должен все передать человеку, который прибудет с личным предписанием рейхсфюрера СС Гиммлера. Я узнала, что этот человек должен прибыть завтра, и потому — наступает пора действовать. Вот планы „Виллы Эдит“ и прилегающих к ней кварталов. Вы должны отлично знать этот план».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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