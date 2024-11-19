Янтарный комбинат представил одежду с янтарной мозаикой (фото)

Дизайнеры Янтарного комбината представили одежду в стиле кэжуал на третьем международном форуме «Содружество моды» в Санкт-Петербурге. Янтарь был интегрирован в хлопковые футболки, классические джинсы, офисные блузки и костюмы, сообщает пресс-служба комбината.

Янтарный комбинат продемонстрировал возможности современной обработки янтаря — он хорошо поддаётся термической обработке, что делает его прочнее и позволяет тонировать, выполнять художественную резьбу и гранить. Помимо этого, камень достаточно лёгок. Мозаика из янтаря сделала футболку тяжелее всего на 19 граммов, а джинсы — на 100.

«Мы постоянно экспериментируем и, например, сегодня представляем часть образов, в которые янтарь включен посредством мозаичной вышивки. За счёт самоцвета с потрясающей солнечной энергетикой повседневная базовая одежда приобрела свою неповторимость. Все предметы изготовлены, как правило, в единственном экземпляре», — рассказала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Майя Скворцова.

Сейчас Янтарный комбинат работает над весенней коллекцией, где впервые продемонстрирует съёмные детали одежды — манжеты, воротники, бретели и пуговицы из огранённого янтаря.