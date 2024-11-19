Штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют усиление ветра в среду

В среду, 20 ноября, в Калининградской области ожидается ухудшение погодных условий. Официальное штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба городской администрации.



20 ноября ориентировочно с 4 утра начнёт усиливаться западный, юго-западный ветер до 25–27 м/с. «Традиционно во время таких погодных явлений населению рекомендуется плотно закрывать дома окна и двери с наветренной стороны. По улице желательно передвигаться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями и не парковать под ними свои авто, не подходить близко к опорам ЛЭП и трансформаторным подстанциям», — говорится в сообщении пресс-службы.