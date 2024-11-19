В парке «Плантаже» в Зеленоградске разрешили санитарную рубку

Администрация Зеленоградска одобрила санитарную рубку в парке «Плантаже». Соответствующая информация размещена на сайте муниципалитета.

Вырубке на земельном участке с кадастровым номером 39:05:000000:3028 подлежат 20 деревьев, находящихся в аварийном состоянии. Порубочный билет выдан директору МАУ «Озеленитель» Кристине Аношкиной 13 ноября и действует до 30 апреля 2025 года. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 18 деревьев на том же земельном участке: шести берёз, по четыре липы, клёна и сосны. Экологическая ценность вырубаемых и планируемых к высадке деревьев — 188 баллов. Компенсационная стоимость не взимается.

В феврале 2024 года парк «Плантаже» сделали особо охраняемой природной территорией и запретили там рыбалку. Цель создания ООПТ — сохранение и восстановление природного комплекса, имеющего историческое, эстетическое и экологическое значение для жителей муниципалитета.