Глава «Ростелекома»: личные данные всех россиян уже попали в сеть

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте» заявил, что персональные данные всех россиян уже попали в Интернет. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация открывает путь «для различного рода способов» проникновения в жизнь граждан. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Что важно отметить: в основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас. Я по себе [даже] просил», — рассказал Осеевский.