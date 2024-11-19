Глава «Ростелекома»: личные данные всех россиян уже попали в сеть

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте» заявил, что персональные данные всех россиян уже попали в Интернет. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация открывает путь «для различного рода способов» проникновения в жизнь граждан. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Что важно отметить: в основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас. Я по себе [даже] просил», — рассказал Осеевский.Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил о том, что в открытый доступ попали персональные данные около 90% взрослого населения России. В 2023 году и в первом полугодии 2024-го главным источником утечек личных данных были интернет-магазины и медучреждения, на банки же пришлось не более 2%.