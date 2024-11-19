Власти планируют внедрить цифровую платформу для улучшения работы транспорта

Калининградская область станет участником эксперимента по внедрению цифровой платформы для повышения безопасности и эффективности работы транспорта — Федеральной навигационно-информационной системы. Проект позволит получить современные инструменты для онлайн-мониторинга и управления транспортном комплексом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение было подписано 19 ноября на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России». Генеральный директор «Глонасс» Алексей Райкевич отметил, что сейчас Калининградская область активно использует данные от «Эра-Глонасс» — более 80% общественного транспорта подключено к платформе мониторинга. «Следующим шагом станет интеграция региона в Федеральную навигационно-информационную систему — государственную цифровую платформу мониторинга любых видов транспорта», — добавил Райкевич.

Как сообщили в правительстве, Федеральная навигационно-информационная система, разрабатываемая «Глонасс» с Минтрансом России, должна улучшить качество и достоверность информации для пассажиров Калининградской области о маршрутах и графике движения общественного транспорта в онлайн-режиме на городском и межмуниципальном уровнях.



