Погода 20 ноября

Погода 20 ноября
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В среду, 20 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +5°С, ночью столбик термометра местами опустится до 0°С. Скорость ветра составит 6 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление — 736 мм рт. ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске воздух не прогреется выше +5°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части области, — до +4°С. На востоке области днём столбик термометра поднимется до +5°С, ночью температура упадет до 0°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре пасмурно, небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днём +4,3°С, к вечеру температура упадет до +2,6°С, ночью температура составит +2,2°С. Влажность — до 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в утренние и дневные часы среды ожидается +3...+5℃, вечером 0...+3℃. В течение всех суток прогнозируются периодические заряды смешанных осадков (дождь/крупа/мокрый снег) преимущественно на побережье, западе и севере области (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Полесский, Неманский, Славский, Гвардейский р-ны), в том числе в Калининграде, осадки местами сильные, не исключены локальные грозы (у побережья).

Как сообщает Главное управление МЧС по Калининградской области, «на территории Калининградской области: облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с, на побережье 22-25 м/с. Температура воздуха ночью +2…+6°С, днём +2…+6°С. Видимость 3-7 км, в осадках 1-2 км». Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter