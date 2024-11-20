Погода 20 ноября

В среду, 20 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +5°С, ночью столбик термометра местами опустится до 0°С. Скорость ветра составит 6 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление — 736 мм рт. ст.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске воздух не прогреется выше +5°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части области, — до +4°С. На востоке области днём столбик термометра поднимется до +5°С, ночью температура упадет до 0°С.



По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре пасмурно, небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днём +4,3°С, к вечеру температура упадет до +2,6°С, ночью температура составит +2,2°С. Влажность — до 100%.



Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в утренние и дневные часы среды ожидается +3...+5℃, вечером 0...+3℃. В течение всех суток прогнозируются периодические заряды смешанных осадков (дождь/крупа/мокрый снег) преимущественно на побережье, западе и севере области (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Полесский, Неманский, Славский, Гвардейский р-ны), в том числе в Калининграде, осадки местами сильные, не исключены локальные грозы (у побережья).