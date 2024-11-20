Суд: жительница Красноярска требует компенсацию с предпринимателя из Балтийска

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Жительница Красноярска обратилась в Балтийский городской суд с иском к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителей. Женщина утверждает, что ответчик не обучила ее продвигать свою страницу в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По данным истца, 16 марта 2023 года между ней и ответчиком был заключен устный возмездный договор оказания услуг на предмет «наставничества по продвижению себя в социальных сетях». Заключив договор потребительского кредита с банком, женщина перевела 173 тысячи 365 рублей на расчетный счёт ответчика. В соответствии с оговоренными условиями, услуги должны были быть оказаны в течение двух месяцев со дня оплаты, однако в полной мере этого не произошло до сих пор.

Истец просит взыскать с ответчика ранее выплаченную сумму, а также стоимость кредита в размере 29 053 руб. и неустойку — 176 103 руб. Кроме того, женщина требует компенсацию морального вреда — 50 000 рублей, а также штраф. Судебное заседание состоится 26 декабря.

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