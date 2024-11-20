«Дом Мюме» в Светлогорске признали объектом наследия регионального значения

Памятник «Дом Мюме» в Светлогорске 1909 года постройки включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ Службы госохраны объектов культурного наследия опубликован на портале правовой информации.

Здание располагается по адресу: г. Светлогорск, улица Садовая, дом 2. В 2021 году дом был включён в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области как «Дом жилой», начало ХХ века. В официальный реестр памятников «Дом Мюме» включили на основании акта государственной историко-культурной экспертизы, проведенной аттестованным государственным экспертом Олегом Васютиным.

На сайте «Пруссия39» отмечается, это двухэтажное прямоугольное здание с мансардой, верандами, балконами и ризалитами под сложной крышей, крытой красной керамической черепицей. Перемычки дверных и оконных проемов прямые, лучковые и полуциркульные.

Как рассказал «Новому Калининграду» Олег Васютин, экспертиза была выполнена по заказу владельца особняка, который планирует открыть в здании гостиницу. Исследование показало, что здание на плане Раушена (бывшее название Светлогорска — прим. «Нового Калининграда») 1904−1906 годов значилось как «Вилла Кнопп» по имени первого владельца Кноппа, который являлся транспортным агентом. «Потом виллу выкупил и перестроил новый владелец по фамилии Мюме. На плане Раушена 1911−1913-х годов, 1941 года здание значится как „Дом Мюме“. В адресной книге Раушена от 1922 года среди проживающих на странице 226 указана одна фамилия — Отто Мюме, рантье. Он перестроил частную виллу под гостевой дом, сам жил на втором этаже, а первый сдавал как рантье», — рассказал Олег Васютин.