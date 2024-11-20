Дублирующую Литовский вал улицу Юбилейную планируют построить в 2025 году (фото)

Улицу Юбилейную в Калининграде, которой предстоит соединить улицы Невского и Гагарина, планируют построить в 2025 году. Такая информация содержится в «Адресно-инвестиционной программе на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг». О том, что проект улицы уже готов, во вторник, 19 ноября, журналистам рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«По Юбилейной проектировщик „Проинжиниринг“. Объект по проектированию завершён, сейчас готовится комплексная проектно-сметная документация для входного контроля и загрузки на экспертизу. Визуализация есть, мы её, наверное, несколько раз уже предъявляли и показывали», — сообщил Романов.

Чиновник добавил, что улица Юбилейная будет двухполосной.

«Там есть ряд автобусных остановок, которые приближены к социальным объектам (в частности, к будущему кампусу БФУ имени Канта), — пояснил он. — Есть локальные уширения около перекрёстков, если мы говорим с вами об улице Гагарина, увязка с будущей улицей Благовещенской, которая тоже сейчас находится на стадии проектирования».

Отметим, что в Адресно-инвестиционной программе на строительство улицы заложено всего 2,5 млн рублей. Таким образом, основная часть финансирования будет затребована из регионального бюджета.

На проектирование в городском бюджете было заложено 14,7 млн рублей, однако компания «Проинжиниринг» выполнила эти работы за 10,5 млн.

Строительство ул. Юбилейной через зелёную зону между ул. А. Невского и Гагарина ранее оценивали в 235 млн рублей. Протяжённость новой дороги составит 1,37 км. Ранее планировалось завершить это строительство к 2025 году.