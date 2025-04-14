«Мамочки» в бетонных джунглях: калининградец снял фильм в защиту зелёной зоны (видео)

Калининградец Сергей Багров представил короткометражный фильм в защиту парка у Литовского вала под названием «Мамочки» (12+). Поводом для его съёмки стало предстоящее строительство продолжения ул. Юбилейной, которое призвано соединить улицы Невского и Гагарина и стать дублёром Литовского вала. Строительство запланировано в зелёной зоне. О том, почему жители района выступают за сохранение парка, — в публикации «Нового Калининграда».

История с превращением улицы Юбилейной в дублёр Литовского вала не нова — ещё в апреле 2022 года правительство Калининградской области поручило горвластям разработать проект строительства двухполосной магистральной улицы. Согласно опубликованной схеме, она должна была пройти рядом с «Резиденцией королей» и неокампусом БФУ им. Канта.

Спустя пару месяцев, в июне 2022 года, стало известно, что городская администрация оценила строительство через зелёную зону в 235 млн руб., из которых 20,6 млн должны были уйти на проектирование, а остальное — на сами работы. Тогда же и была озвучено протяжённость новой дороги — 1,37 км.





Осенью 2022-го городские власти разрешили вырубить в зеленой зоне деревья — они были обозначены как самосев — на вытянутом участке вдоль Литовского ручья площадью 1,1 гектара. Инициативная группа просила «сдвинуть» будущую дорогу, чтобы сохранить зеленые насаждения, и обращалась по этому поводу в горсовет, призывая привлечь депутатов к обсуждению планировки. Глава горсовета Олег Аминов попросил инициативную группу направить их предложения, чтобы «они могли быть учтены в ходе проектирования». Однако в мае 2023 года во время прямого эфира экс-министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин заявил, что власти не будут отказываться от своих планов, несмотря на недовольство местных жителей.

«Вопрос строительства этой автомобильной дороги, на наш взгляд, решён, — пояснял Ступин. — Вопрос заключается в том, насколько были соблюдены права граждан, что эта дорога фактически не приведёт к уменьшению уровня озеленённости этого конкретного района». В качестве компромисса министр предложил заинтересованную общественность встретиться с властями и определить место для компенсационного озеленения.

«Конечно, исходим из того, что город должен развиваться, но не в ущерб экологии. В этом смысле давайте вместе сядем и посмотрим, какие зелёные зоны, может быть, можно создать новые или озеленить текущие, чтобы решить эту проблему и сохранить баланс озеленённости на территории конкретно этого района», — добавил Ступин.





В свою очередь местные жители, по словам Сергей Багрова, выступают за парк. «На протяжении многих лет составлялись петиции инициативной группой, записывались видео с просьбами и обращениями к администрации города с просьбами оставить парк в покое. Но результата было ноль. Администрация лишь искала обоснование в рамках законодательства, как бы всё-таки эту дорогу проложить, невзирая ни на что и ни на кого», — рассказывает о борьбе с решениями горвластей калининградец.

Сергей Багров рассказал, что ходит в море, но решил попробовать себя в роли сценариста и режиссёра, и короткометражный фильм — это его дебютная киноработа. «До этого я оттачивал сценарное мастерство — написал несколько полных метров в разных жанрах и разработал сериал. Сейчас активно готовлюсь к съёмкам серии социальных роликов, объединённых главным персонажем и общей темой», — рассказал калининградец. Он добавил, что сам живет на ул. Юбилейной, является отцом троих детей, поэтому тема фильма ему очень знакома и близка, поскольку парк — это единственная зелёная зона для жителей района Королевских ворот, Юбилейной улицы и Литовского вала. Сложившаяся ситуация и стала толчком для создания фильма «Мамочки» (12+). «С детской коляской практически негде гулять. Что в жаркий день — из-за зноя, что в холодный день — ветродуй. А прекрасный парк у дома мало того, что совсем не благоустроен, его ещё и спилить хотят, не спросив мнения местных жителей. Это совсем какая-то вопиющая ситуация», — делится Сергей Багров.

Борьба за сохранение зелёных зон в спальных районах и улучшение условий для детей и их родителей нашла своё отражение в короткометражном фильме. Он начинается сценой, где главная героиня, одна из мамочек, «сталкивается с бетонным лабиринтом без теней», борется с жарой и пытается успокоить плачущего младенца. Ветер приводит её в волшебный лес — последний зелёный островок, где играют дети и негодуют мамы, протестующие против застройки этого парка.

По словам автора, «мамочки» в парке — не профессиональные актрисы, а жительницы улицы Юбилейной, за исключением главной героини — подруги режиссёра, проживающей на проспекте Мира. Тем не менее она, как отмечает Багров, «также мамочка», которую волнует проблема вырубки зелёных зон города.

Фильм был снят в сентябре прошлого года. За это время в ситуации с борьбой за сохранение парка появились подвижки. Так, по словам автора, прокурор выявил нарушения федерального закона и выписал представление администрации. Основанием для оспаривания порубочного билета от января 2024-го стало обитание редких и особо охраняемых жучков, занесённых в Красную книгу РФ. Отметим, что впервые о протесте на порубочный билет стало известно в феврале 2024 года. Тогда вопрос устранения нарушения и рубка ухода находилась на контроле прокуратуры. Однако, как утверждает режиссёр, горвласти смогли найти обход вопросу с краснокнижными жуками.

«С одной стороны, забрезжил луч надежды. Но наша администрация уже неоднократно пыталась обойти свою проблему из-за жучков, — утверждает Багров. — И даже эксгумация 5000 захороненных их не пугала (большая часть парка располагается на заросшем кладбище). Решили, опять же всё под чутким руководством экспертов, что можно эксгумировать и перезахоронить. Другими словами, крайне важно, кто (что за личность) занимается вопросом леса Литовского вала».

Кладбищем на территории парка занимается Еврейская община, которая, по словам Багрова, облагораживает его, создавая зелёный мемориал. Так, с начала апреля община проводит работы по прокладке пешеходных дорожек и установке скамеек. «Они все молодцы и быстро всё доделают. С тёплой же погодой мамочки всего района будут гулять с колясками и детьми по облагороженному еврейскому кладбищу. А городским властям почему-то не нужны свои зелёные зоны для своих же мамочек», — делится мнением создатель фильма. Кроме того, в феврале 2024 года кладбище включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Как пояснял руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, при соблюдение требований законодательства (раздел по обеспечению сохранности выявленного ОКН) на этой территории всё же можно строить дорогу.





Впрочем дублёр Литовского вала планируют построить уже в этом году. «По Юбилейной проектировщик „Проинжиниринг“. Объект по проектированию завершён, сейчас готовится комплексная проектно-сметная документация для входного контроля и загрузки на экспертизу. Визуализация есть, мы её, наверное, несколько раз уже предъявляли и показывали», — говорил в ноябре прошлого года председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. В конце января 2025-го глава администрации Елена Дятлова ещё раз подтвердила информацию о скором строительстве улицы. Отметим, что в Адресно-инвестиционной программе на строительство улицы заложено всего 2,5 млн руб. из ранее заявленных 235 млн. Таким образом, основная часть финансирования будет затребована из регионального бюджета.

7 апреля 2025 года комитет городского хозяйства вновь выдал порубочный билет МБУ «Дирекция ландшафтных парков» в целях «осуществления рубок ухода, проводимых по результатам лесопатологического обследования», которые касаются самосевного кустарника. Вырубка пройдёт на соседней территории — земельных участках, расположенных в границах улиц Гагарина, Благовещенской и Дачной — в Тихом парке, расположенном недалеко от зелёной зоны у Литовского вала. В частности, рубку разрешается провести на территории довоенного немецкого кладбища. Так, Дирекции ландшафтных парков разрешили вырубить «неперспективную древесно-кустарниковую растительность самосевного происхождения» на площади 63 580 кв. м.

В акте лесопатологического обследования указано, что всего было обследовано 3261 зелёных насаждений. 76,5% из них, согласно акту, не имеют признаков ослабления. Ослабленными были классифицированы 11,5%, сильно ослабленными — 5,3%, усыхающими — 5,5%, а погибшими — 1%. В качестве причин, повлиявших на ослабление древостоя, называются природные явления.



«Обследуемые деревья имеют сломы ветвей и вершин, усыхание скелетных ветвей, усыхание вершин, в кронах присутствуют сухие ветви, водяные побеги, дупла, сухобочины, присутствует начальная стадия гнили. <...> Практически вся поросль диаметром до 8 см произрастает в непосредственной близости от мест нахождения пешеходного трафика, а также в местах бывших захоронений. Дикая поросль, распространяясь бесконтрольно по участку, превращает участок в непроходимые заросли, затрудняет доступ к деревьям для проведения работ по уходу за лучшими деревьями и осуществления покоса травостоя, портит ландшафтный вид и конкурирует с деревьями в части питания, освещения и насыщения влагой. В настоящее время зеленые насаждений имеют неухоженный, малоэстетичный вид», — резюмируют инженеры-лесопатологи.

Как отмечают лесопатологи, на момент обследования они не обнаружили животных или растений, занесённых в Красную книгу, несмотря на ранние «открытия» прокуратуры на «соседнем» участке зелёной зоны. Именно из-за обитания особо охраняемых жуков прокурор смог оспорить рубку ухода в парке у Литовского вала в начале 2024-го.





После борьбы с решениями горвластей местные жители не видят смысла вновь обращаться к ним с просьбой сохранить парк. Режиссёр фильма надеется на то, что короткометражку увидит губернатор Алексей Беспрозванных, и называет это своей целью и идеей. Кроме того, Багров намерен «достучаться до высоких чинов, связанных с экологией и демографией, о которых в последние годы все трубят».

В короткометражном фильме женщины ведут беседу:

— Последний парк на районе хотят вырубить, а с детьми где гулять? На обочине, что ли? — говорит одна из мамочек.

— Вот-вот, обещали инфраструктуру для жизни развивать. Только не сказали, для чьей, — добавляет вторая с ребёнком на руках.

— Люди пустыни озеленяют, а здесь волшебный лес сам вырос. Хоть убейте, не пойму, как такую красоту срубить можно, — присоединяется третья.

Все участницы разговора берут слово, обращаясь к губернатору Калининградской области: «Уважаемый Алексей Сергеевич, наши дети — это наше общее будущее. Поспособствуйте, пожалуйста, сохранению зелёной зоны парка ради настоящего и будущих поколений. Все мы — мамочки города — будем вам очень благодарны. Очень благодарны!» В конце на экране появляется обращение местных жителей к губернатору.

«Новый Калининград» обратился в администрацию Калининграда с просьбой прокомментировать последнюю информацию о строительстве дороги. На момент публикации комментариев предоставлено не было.





Текст: Виктория Никонорова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»; в материале также использован скриншот из фильма Сергея Багрова «Мамочки»