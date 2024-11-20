На станции Чернышевское установили астрономический таймер наружного освещения

На станции Чернышевское Калининградской железной дороги установили астрономический таймер для автоматического управления системой наружного освещения. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«Таймер запрограммирован на включение и выключение подсветки станции вместе с заходом и восходом солнца. Внедрение умной технологии позволяет сэкономить электроэнергию и оптимизировать работу дежурного по станции», — говорится в сообщении.

С начала года на Калининградской магистрали было тиражировано десять инновационных проектов. В их число входят современные устройства по предотвращению и тушению пожаров, передвижной каркасный модуль для ведения ремонтных работ, установка энергосберегающих светильников и другие, добавили в КЖД.