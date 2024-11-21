Погода в Калининграде 21 ноября

Днём в четверг, 21 ноября, в Калининграде ожидается облачная погода со смешанными осадками. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 2°C. Атмосферное давление — 741 мм, ветер юго-западный, 7 м/с. Вероятность осадков — 75%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +4°C. На востоке области +3°C днём и −2°C ночью. На всей территории региона ожидается умеренный дождь, местами смешанные осадки — дождь и снег.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник днём и вечером пасмурно, мокрый снег. Температура утром +1°C, днём +2°C и вечером +0°C. Влажность составит 97%.По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», «четверг встречает нас зимней атмосферой: ночью приземный слой воздуха остыл до слабых минусовых значений на большей части области, что привело к выпадению конвективных осадков в виде снега и образованию небольшого покрова, Калининград второй раз за сезон увидел снег! В течение предстоящих суток „конвейер“ Балтики продолжит приносить нам локальные кратковременные заряды мокрого снега/крупы (на побережье возможно с дождем) при температуре около 0...+3°С днем и −1..+2°С вечером (на побережье — теплее, по области — холоднее), порывы западного/юго-западного ветра при осадках на побережье могут достигать 13-16 м/с (особенно вечером). Прямо сейчас зона интенсивных осадков протянулась через весь запад области (последняя картинка), где и будет преобладать в течение дня, однако периодически заряды будут „долетать“ и до востока. Местами по области снежный покров может превысить 3-5 сантиметров». На дорогах сегодня вероятен снежный накат, резкое ухудшение видимости и гололедица.