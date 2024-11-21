Погода в Калининграде 21 ноября

Днём в четверг, 21 ноября, в Калининграде ожидается облачная погода со смешанными осадками. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 2°C. Атмосферное давление — 741 мм, ветер юго-западный, 7 м/с. Вероятность осадков — 75%.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +4°C. На востоке области +3°C днём и −2°C ночью. На всей территории региона ожидается умеренный дождь, местами смешанные осадки — дождь и снег.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник днём и вечером пасмурно, мокрый снег. Температура утром +1°C, днём +2°C и вечером +0°C. Влажность составит 97%.