Губернатор: половину от всего экспорта рыбы в Беларусь осуществляет одна компания

Более половины от всех поставок рыбы из Калининградской области в Беларусь осуществляет одна компания. Всего же в 2024 году в республику экспортировали более четырёх тонн продукции. Об этом на XIX заседании Российско-Белорусского совета заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«В период с 2021 по 2023 год в республику Беларусь из Калининградской области экспортировали порядка 11 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции, а за истёкший период 2024 года — 4,5 тыс. тонн. У нас основным поставщиком консервированной рыбной продукции в республику является рыбзавод „За Родину“, на долю которого приходится не менее 50% от всех поставок», — отметил глава области.