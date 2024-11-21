Губернатор: половину от всего экспорта рыбы в Беларусь осуществляет одна компания

Губернатор: половину от всего экспорта рыбы в Беларусь осуществляет одна компания
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Более половины от всех поставок рыбы из Калининградской области в Беларусь осуществляет одна компания. Всего же в 2024 году в республику экспортировали более четырёх тонн продукции. Об этом на XIX заседании Российско-Белорусского совета заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«В период с 2021 по 2023 год в республику Беларусь из Калининградской области экспортировали порядка 11 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции, а за истёкший период 2024 года — 4,5 тыс. тонн. У нас основным поставщиком консервированной рыбной продукции в республику является рыбзавод „За Родину“, на долю которого приходится не менее 50% от всех поставок», — отметил глава области.

До этого Беспрозванных отмечал, что Литва «изощряется» в способах, чтобы помешать развитию сотрудничества между Калининградской областью и Беларусью. Губернатор подчеркнул, что уменьшению товарооборота между регионом и республикой в 2024 году связан с транспортными ограничениями через государство Евросоюза. Несмотря на то что автоперевозчики оказались «в непростой ситуации», калининградский бизнес адаптировался к ограничениям и выстроил новые логистические цепочки.

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