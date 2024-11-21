Власти: Литва изощряется в попытках помешать сотрудничеству региона и Беларуси

Власти: Литва изощряется в попытках помешать сотрудничеству региона и Беларуси
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Литва «изощряется» в способах, чтобы помешать развитию сотрудничества между Калининградской областью и Беларусью. При этом власти и бизнес с двух сторон находят новые способы обхода ограничений для укрепления и развития своего взаимодействия. Об этом на XIX заседании Российско-Белорусского совета заявил Алексей Беспрозванных.

Губернатор отметил, что в первом полгодии 2024 товарооборот региона с республикой 249,6 млн долларов, что сотсавило 70% от объёма за аналогичный период прошлого года. Экспорт достиг отметки в 190 млн долларов — «чуть меньше, чем в 2023 году, примерно на 2,5%». При этом импорт уменьшился более чем на половину и составил 79,5 млн долларов.

Беспрозванных продолжил, что уменьшение объёмов связано с логистическими ограничениями, которые вводит Литва. По его словам, соседи «каждый раз изощряются», однако это «заставляет выходить из зоны комфорта, формирует новые интересные инструменты развития и взаимодействия». Несмотря на то что автоперевозчики оказались «в непростой ситуации», калининградский бизнес адаптировался к ограничениям и выстроил новые логистические цепочки.

«Поэтому мы точно понимаем, и у нас есть уверенность в этом с бизнесом, что для [обхода] этих ограничений мы всегда найдем решение, для того чтобы наше взаимодействие и сотрудничество [с Беларусью] только расширить», — резюмировал глава региона.

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