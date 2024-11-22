Доступ к теплу и воде: что инвесторы планируют сделать на замке Бальга

Замок Бальга, о котором в течение последних нескольких месяцев не было громких новостей, продолжает готовиться к обещанной инвесторами реконструкции. Как сообщил «Новому Калининграду» Валерий Щербатых, являющийся арендатором замка наряду с его компаньоном, архитектором Артуром Сарницем, в течение 2024 года на объекте была проведена работа, которая пока не заметна посетителям.

«На Бальге мы сейчас занимаемся чисто научной документацией, — рассказал Щербатых. — Получаем сейчас технические условия на электричество, тянем туда 150 киловатт. Дорогу ремонтируем и чистим постоянно. Бальга — это памятник федерального значения, и поэтому мы не можем делать там ошибочных шагов, в кладку и в землю мы не лезем. В этом году я сделал комплексное научное исследование, приглашал специалистов. Кое-какие изыскания сделал, геодезическую съёмку территории, зафиксировал всё. Сейчас у нас хотя бы материалы есть, на базе которых мы можем работать».

Щербатых заметил, что на территории замка планируется оборудовать павильон, в котором можно будет купить билеты, выпить кофе и приобрести информационные материалы по замку.

«Это просто необходимо сделать, потому что замок далеко от населенных пунктов. У нас человек в лес попадает, ему нужно хоть где-то согреться», — пояснил он.

Также Щербатых сообщил, что Артур Сарниц спроектировал спуск от замка к заливу. «Спуск непростой оказался, так как там очень подвижные грунты. Мы хотим сделать его с площадками на металлических опорах», — заключил инвестор.

Ранее Артур Сарниц сообщал, что в планах у арендаторов воссоздание части замка, и в первую очередь его башни. «Может быть, получится и с крышей, — рассказывал он. — Все будет зависеть от того, насколько объект будет заметен и востребован. Понятно, что желания наши всегда разбиваются о практику жизни, деньги, здоровье».

Вход на территорию замка открылся в мае 2023 года. На текущий момент стоимость посещения огороженной территории замка Бальга стоит 200 рублей (детский билет 100 рублей, детей до семи лет и инвалидов пускают бесплатно). Площадка перед руинами приведена в порядок, оборудованы информационные щиты и настилами обозначены пешеходные маршруты.