Санаторный кластер в Пионерском получил статус масштабного инвестпроекта

Инвестиционный совет при губернаторе Калининградской области одобрил проект создания санаторно-курортного кластера с гостиничным и жилом комплексами в Пионерском. Информация об этом содержится в протоколе заседания инвестсовета.

Проект носит название «Балтийская резиденция». Его признали масштабным в соответствии со статьёй 19.2 регионального закона № 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области». Разработка концепции планируется до ноября 2026 года.