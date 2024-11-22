Санаторный кластер в Пионерском получил статус масштабного инвестпроекта

Инвестиционный совет при губернаторе Калининградской области одобрил проект создания санаторно-курортного кластера с гостиничным и жилом комплексами в Пионерском. Информация об этом содержится в протоколе заседания инвестсовета.
Проект носит название «Балтийская резиденция». Его признали масштабным в соответствии со статьёй 19.2 регионального закона № 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области». Разработка концепции планируется до ноября 2026 года.Проект заявило калининградское ООО «Специализированный застройщик «СД Альфа». Он должен появиться на границе с посёлком Рыбное. Портал Rugrad пишет, что застраивать планируют земельные участки с кадастровыми номерами 39:19:010106:274, 39:19:010106:275, 39:19:010106:138, 39:19:010106:295 и 39:19:010106:59. Их общая площадь составляет 4,62 га.