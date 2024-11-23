Погода в Калининграде 23 ноября

Днём в субботу, 23 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +3°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается около +3°C, а в центре региона (Калининград, Гвардейск, Багратионовск) около +2°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озёрск) в дневные часы ждёт температура +1°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах они традиционно значительно выше (до +2°C), а на востоке и в центре региона вероятны заморозки — до −3°C. На территории всего региона пройдут умеренные дожди. В Калининграде, Зеленоградске, Гвардейске, Полеске, Багратионовске и Железнодорожном ожидается снег.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в понедельник ожидает ясная погода. Утром температура будет в районе +1°C, днём повысится до +2°C, а вечером — до +2,7°C. В течение дня прогнозируется северо-западный ветер, который будет меняться на юго-западный ветер до 4 м/с. Влажность — на уровне 82%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о «репетиции зимы», которая продлится в Калининграде и области до конца недели.

«Со второй половины ночи с сохранением в утренние часы и первой половине дня в Калининграде и области ожидаются ливневые осадки в виде снега/мокрого снега/крупы (на побережье вероятно с дождем), во второй половине дня и вечером появятся прояснения, интенсивные осадки прекратятся (хотя локальные заряды крупы/снега вероятны вплоть до вечера). Ветер переменный с юго-западного ночью на западный в остальное время суток, ночью и утром в прибрежных районах до 7-13 м/с, с порывами до 14-18 м/с (местами до 20 м/с). Утром и днём ветер западный 4-10 м/с, в порывах до 12-15 м/с (в особенности при осадках и на побережье), вечером порывы до 12-15 м/с сохранятся лишь на побережье», — добавляют синоптики.