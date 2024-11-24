Погода в Калининграде 24 ноября

Днём в воскресенье, 24 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +3°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 762 мм рт. ст., ветер — южный, с порывами до пяти м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается до +4°C, ночью — до +1°C. На востоке области +2°C днём, ночью −2°C. При этом, согласно прогнозу, на всей территории региона днем могут пройти небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, также возможен снег с дождём. Температура утром составит +1,3°C, днём достигнет отметки в +1,8°C, вечером — до +3,9°C.