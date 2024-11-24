С сайта регионального минздрава пропала информация о замминистра Поповой

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С сайта регионального министерства здравоохранения пропала информация о замминистра Анне Поповой. На данный момент среди заместителей числится только Елена Семёнова.

В середине осени с сайта минздрава пропала также информация о двух других заместителях министра: Наталии Берездовец и Юлии Сидоровой. Позже в правительстве региона пояснили, что они уволились по собственному желанию. В конце октября 2024 года информация о Поповой в разделе «Структура» ещё находилась.

В правительстве Калининградской области «Новому Калининграду» пояснили, что Анна Попова покинула минздрав Калининградской области 1 ноября. О причинах увольнения власти не сообщили.

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Изображение: скриншот сайта министерства здравоохранения Калининградской области

Попова стала заместителем министра здравоохранения Калининградской области в мае 2020 года. Тогда её назначил экс-глава ведомства Александр Кравченко. Как отметил собеседник «Нового Калининграда», близкий к министерству, до госслужбы Попова работала юристом. Напомним, что она представляла интересы регионального минздрава на суде с бывшим главным врачом БСМП Евгением Любивым.


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