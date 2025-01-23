Суд взял под стражу экс-замминистра здравоохранения региона Анну Попову

Продолжение: Суд: экс-замминистра Попову обвинили в хищении более 2,8 млн рублей

Бывшего заместителя министра здравоохранения Калининградской области Анну Попову взяли под стражу до конца марта. Информацию об этом «Новому Калининграду» подтвердили в Областном суде.

«Попову А. арестовали до 24 марта 2025 года [по] части 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение — прим. «Нового Калининграда»). Меру пресечения избрали в Центральном районном суде Калининграда.

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Фото: Калининградский областной суд

Попова стала заместителем министра здравоохранения Калининградской области в мае 2020 года. Тогда её назначил экс-глава ведомства Александр Кравченко. Как отметил собеседник «Нового Калининграда», близкий к министерству, до госслужбы Попова работала юристом. Отметим, что она представляла интересы регионального минздрава на суде с бывшим главным врачом БСМП Евгением Любивым. Осенью 2024 года Анна Попова и Наталья Берездовец пропали из списка заместителей на сайте министерства здравоохранения Калининградской области.

В сентябре также стало известно, что полиция проводила проверку в отношении Наталии Берездовец. Правоохранителей заинтересовал факт получения ею зарплаты за работу в должности педиатра в Городской детской поликлинике. В правительстве Калининградской области заявили, что Берездовец подрабатывала врачом в свободное от работы в министерстве время. При этом источник «Нового Калининграда» утверждал, что медперсонал поликлиники не видел её на рабочем месте.

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