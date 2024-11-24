Горвласти заказали проект капремонта этажа здания администрации Калининграда

Городские власти заказали проект капитального ремонта третьего этажа здания администрации Калининграда. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Полное название тендера: «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Здание городской администрации“ (архитектор Х.Хопп), 1923 год (Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт коридора 3 этажа объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Калининград, пл. Победы,1)». По этому адресу расположено здание городской администрации.

Исполнителю работ в течение 150 дней предстоит разработать проектную документацию, в которой необходимо предусмотреть архитектурные и конструктивные решения, включить в неё сведения об инженерном оборудовании и электроснабжении, а также рассчитать смету на капитальный ремонт. Заказчиком является МБУ «Служба административно-технического обеспечения». На работы готовы потратить до 626,6 тыс. рублей. Подрядчика планируют определить 3 декабря.

Здание администрации Калининграда является объектом культурного наследия регионального значения. В реестр его включили постановлением областного правительства от 23 марта 2007 года. Портал «Пруссия 39» сообщает, что здание строили с 1921 по 1923 год по проекту архитектора Ханса Хоппа. В 1927 году в нём разместили резиденцию бургомистра Кёнигсберга.

«В ходе боевых действий Второй мировой войны здание получило существенные повреждения. В 1953 году был восстановлен первый этаж здания, в помещениях которого разместился универмаг. Верхние этажи были восстановлены 29 декабря 1962 года, после чего их заняло общежитие холостяков и малосемейных моряков Китобойной флотилии. С 1963 года в здании работали кафе „Чайка“ и Центральный гастроном № 5. В 1973 году закончилась очередная реконструкция здания, после чего в него переехали городской комитет КПСС и исполком Калининграда», — говорится на сайте «Пруссия 39».