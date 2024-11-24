Горвласти заказали проект капремонта этажа здания администрации Калининграда

Горвласти заказали проект капремонта этажа здания администрации Калининграда
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Городские власти заказали проект капитального ремонта третьего этажа здания администрации Калининграда. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Полное название тендера: «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Здание городской администрации“ (архитектор Х.Хопп), 1923 год (Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт коридора 3 этажа объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Калининград, пл. Победы,1)». По этому адресу расположено здание городской администрации.

Исполнителю работ в течение 150 дней предстоит разработать проектную документацию, в которой необходимо предусмотреть архитектурные и конструктивные решения, включить в неё сведения об инженерном оборудовании и электроснабжении, а также рассчитать смету на капитальный ремонт. Заказчиком является МБУ «Служба административно-технического обеспечения». На работы готовы потратить до 626,6 тыс. рублей. Подрядчика планируют определить 3 декабря.

Здание администрации Калининграда является объектом культурного наследия регионального значения. В реестр его включили постановлением областного правительства от 23 марта 2007 года. Портал «Пруссия 39» сообщает, что здание строили с 1921 по 1923 год по проекту архитектора Ханса Хоппа. В 1927 году в нём разместили резиденцию бургомистра Кёнигсберга.

«В ходе боевых действий Второй мировой войны здание получило существенные повреждения. В 1953 году был восстановлен первый этаж здания, в помещениях которого разместился универмаг. Верхние этажи были восстановлены 29 декабря 1962 года, после чего их заняло общежитие холостяков и малосемейных моряков Китобойной флотилии. С 1963 года в здании работали кафе „Чайка“ и Центральный гастроном № 5. В 1973 году закончилась очередная реконструкция здания, после чего в него переехали городской комитет КПСС и исполком Калининграда», — говорится на сайте «Пруссия 39».

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