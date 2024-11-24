Калининградский зоопарк ищет подрядчика на расширение вольера жирафа

Калининградский зоопарк ищет подрядчика на расширение вольера жирафа
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский зоопарк планирует расширить уличный вольер жирафа и обустроить кормовую платформу. Учреждение начало поиск подрядчика. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Работы необходимо выполнить в течение 80 дней по адресу проспект Мира, 26. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит демонтировать старое наружное ограждение, поребрик и асфальтовое покрытие в пространстве нового отжима. После этого исполнитель работ должен установить ограждение вольера из решётчатых металлических конструкций, кормовую платформу с расчётом на нахождение рядом с ней одновременно 10 человек, металлическое ограждение отжима, канатное ограждение на деревянных столбах, а также пересадить 13 деревьев с комом земли.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,8 млн рублей. Подрядчика определят 29 ноября.

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