Погода в Калининграде 25 ноября

Днём в понедельник, 25 ноября, в Калининградской области ожидается потепление и облачная с прояснениями погода без осадков. Отметим, что Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дают диаметрально противоположные прогнозы. Первый исключает осадки, а второй предупреждает о сильных дождях на всей территории региона. Сходятся порталы лишь в том, что в Калининграде воздух прогреется до 10°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, умеренный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме — 759 мм ртутного столба.



На побережье днём ожидаются те же +10°C, а центр и восток региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озерск) в дневные часы ждут +9°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно для этого сезона чуть теплее (до +5°C), а на востоке и в центре региона местами вероятны заморозки (+1...+2°C).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион впонедельник ждёт малооблачная погода без осадков. Утром температура в Калининграде будет в районе +6,3°C, днём повысится до +9,2°C, а вечером опустится до +8,3°C. В течение всего дня прогнозируется слабый южный ветер. Влажность — на уровне 99%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что Калининградской области заканчивается «репетиция зимы», и на регион наступает тропическая воздушная масса циклона «Сигрид», которая принесёт очень теплую погоду с температурами выше +10°С.

«В дневные часы в Калининграде и на западе области +9...+12°С, в остальных районах (центр, восток, север) около +6...+8°С, малооблачно/переменная облачность и без осадков. Ветер в течение суток преимущественно южный 5-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с», — пишут синоптики.

Эксперты уточняют, что к середине недели «температурный фон постепенно будет снижаться, не обойдется без дождей во вторник, однако как минимум до второй половины недели погода будет теплее нормы».