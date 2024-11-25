Рейтинг подорожавших за месяц в регионе товаров возглавили медпрепараты

В Калининградской области рейтинг непродовольственных товаров, сильнее всего подорожавших в октябре, возглавили медицинские препараты. Как сообщает «Калининградстат», на первом месте по росту цен оказались слабительные таблетки «Бисакодил», цена на которые выросла за месяц на 33,93%, а вторую позицию занял «Фуросемид», ставший дороже на 12,70%.



В пятёрку по росту цен в октябре вошли также женские трикотажные перчатки (+ 8,26%), трикотажные головные уборы для взрослых (+ 7,99%), а также детские носки и гольфы (+ 7,65%).

Отметим, что среди подешевевших за октябрь непродовольственных товаров на первых местах также два медпрепарата. По сравнению с сентябрём наиболее значительное снижение средней цены показали таблетки «Арбидол» (- 12,93%) и препарат «Синупрет» (- 5,24%).

В пятёрке снизивших цену товаров также оказались фотоаппараты (- 4,42%), смарт-часы (- 3,52%) и детские автомобильные кресла (- 3,44%).