Калининградская область опустилась в рейтинге по приверженности населения ЗОЖ

Калининградская область опустилась в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни с 57-го на 59-е место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Рейтинговый балл региона по итогам 2023 года составил 60,3. Годом ранее показатель был на уровне 54,4.

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни уже не первый год подряд становятся регионы Северного Кавказа. По итогам 2023 года три первых строчки занимают Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. Худшие результаты — у Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области.

В рейтинге не участвовали ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области в связи с отсутствием данных.

Рейтинг построен на основе агрегирования различных показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчётах учтены доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и опасными условиями труда (по данным Росстата, МВД РФ и Минспорта России). Использованы показатели за последние три года, усреднённые со взвешиванием. Данные за 2022 год пересчитаны по сопоставимой методике.