Калининградская область опустилась в рейтинге по приверженности населения ЗОЖ

Все новости по теме: Социальные проблемы

Калининградская область опустилась в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни с 57-го на 59-е место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Рейтинговый балл региона по итогам 2023 года составил 60,3. Годом ранее показатель был на уровне 54,4.

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни уже не первый год подряд становятся регионы Северного Кавказа. По итогам 2023 года три первых строчки занимают Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. Худшие результаты — у Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области.

В рейтинге не участвовали ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области в связи с отсутствием данных.

Рейтинг построен на основе агрегирования различных показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчётах учтены доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и опасными условиями труда (по данным Росстата, МВД РФ и Минспорта России). Использованы показатели за последние три года, усреднённые со взвешиванием. Данные за 2022 год пересчитаны по сопоставимой методике.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter