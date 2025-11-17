Калининградская область вновь опустилась в рейтинге по приверженности ЗОЖ

Калининградская область опустилась в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ) с 59 на 62 место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Рейтинговый балл региона по итогам 2024 года составил 58,1. Годом ранее показатель был на уровне 60,3.

Лидирующие позиции традиционно заняты представителями Северного Кавказа. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Республика Дагестан, на второй — Чечня, а на третью позицию поднялась Ингушетия, которая годом ранее занимала восьмую позицию.

В замыкающую рейтинг пятерку входят Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Хакасия и Ненецкий автономный округ. По сравнению с прошлым годом состав группы аутсайдеров почти не изменился. Места вышеперечисленных регионов эксперты объясняют слабыми позициями по большинству используемых в исследовании показателей.

В рейтинге не участвовали ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области в связи с отсутствием данных.

Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы семь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе. Использовались показатели за последние три года, усредненные со взвешиванием. По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл субъекта РФ в интервале значений от 1 до 100. Значение рейтингового балла определялось путем обработки множества значений данного показателя всех российских субъектов таким образом, чтобы регион с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект РФ с наихудшим значением — 1.

При этом при определении рейтингового балла учитывалось не только место каждого субъекта в списке всех регионов по данному показателю, но и степень отставания от лучшего результата. Интегральный рейтинговый балл субъекта определялся как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех учитываемых показателей.

Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, министерства внутренних дел, министерства спорта.