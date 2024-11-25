Осень возвращается: синоптики обещают региону погоду «теплее нормы»

«Как минимум до второй половины недели» в Калининградской области ожидается погода «теплее нормы». Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Днём тропическая воздушная масса в южном секторе циклона „Сигрид“ перенесёт нас в очень тёплую погоду с температурами выше +10°С по области. К середине недели температурный фон постепенно будет снижаться, не обойдётся без дождей во вторник, однако как минимум до второй половины недели погода будет теплее нормы», — говорится в сообщении.

В дневные часы понедельника в Калининграде и на западе области +9...+12°С, в остальных районах (центр, восток, север) около +6...+8°С, малооблачно/переменная облачность и без осадков. Ветер в течение суток преимущественно южный 5–10 м/с, в порывах до 12–14 м/с.

Во вторник ночью по области +3...+7°С (на востоке — холоднее, на побережье — теплее), переменная облачность и без существенных осадков. Днем +6...+9°С, облачно, в утренние и дневные часы временами ожидаются слабые/умеренные дожди. Ветер переменный с южного в первой половине суток на юго-западный/западный днём и вечером, 3–7 м/с.

В среду ночью в Калининграде и области +2...+4°С, в прибрежных районах +5...+7°С, облачно с прояснениями и вероятны локальные кратковременные заряды дождя/крупы вплоть до утренних часов. В дневные часы +5...+7°С, облачно с прояснениями/переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-западный 4–8 м/с, на побережье в порывах до 10–13 м/с.

В четверг, по предварительным данным, ожидается «выход компактного атлантического циклона, который может принести пасмурную погоду и обложные осадки в виде дождя (небольшая вероятность дождя с мокрым снегом) при слабой плюсовой температуре, обойдётся без серьезного усиления ветра». «В конце недели наиболее вероятный сценарий — выход ядра скандинавского антициклона с установлением сухой, спокойной и прохладной погоды (со слабыми плюсом днём и высокой вероятностью ночных заморозков)», — отмечают синоптики.