Дятлова: общественный транспорт в дни снегопада ходил без сбоев

Дятлова: общественный транспорт в дни снегопада ходил без сбоев
Остановка общественного транспорта около пл. Победы вечером в субботу, фото: очевидцы
Продолжение: Губернатор предложил привлекать горожан за отдельную плату к уборке снега
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Глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что на движении общественного транспорта снегопад не отразился, сбои были зафиксированы только в четверг — первый день, когда выпал снег. Об этом Дятлова сказала в понедельник на оперативном совещании в правительстве.

По её словам, в четверг, 21 ноября, в администрации был создан оперативный штаб. «К уборке снега привлекалась не только МБУ „Чистота“, но и сотрудники МБУ „Гидротехник“, МБУ „Альта“, МП „Калининградтеплосеть“, МБУ „Городские леса“, МП „Дирекция ландшафтных парков“», — рассказала Елена Дятлова. Накануне муниципальные службы выполнили превентивную обработку противогололедными материалами улично-дорожной сети города и 16 мостов.

«Несмотря на то, что [в четверг] шел снег, мы продолжали обработку противогололедными материалами основных магистралей, центральных улиц и тротуаров. 448 уборщиков и автомобильных бригад вышли на улицы города. Основной фокус внимания был на обработке пешеходных переходов, остановочных пунктов. <...> Шесть маршрутов общественного транспорта в Калининграде — №№ 3, 7, 5, 8, 61 и 68 в четверг отставали от графика движения на 30-60 минут в первые часы выпадения снега. Больше сбоев по движению общественного транспорта у нас допущено в городе не было», — рассказала Дятлова.

В ночь на пятницу на дороги, по ее словам, вышло 20 единиц комбинированных дорожных машин и 6 единиц малой механизации, работало 335 человек. За ночь, отметила глава администрации, город был приведен в порядок.

«В субботу мы получили в Калининграде заряд снега с 12.00 до 15.00. В этот промежуток времени наблюдалось замедление движения скоростного режима в городе. Большого отклонения по движению общественного транспорта мы в нашей информационной системе не видели. Поэтому в субботний заряд снега мы справились оперативно», — отметила она.

Кроме того, по словам главы администрации, все учреждения школьного, дошкольного и дополнительного образования убирали не только территорию своих учреждений, а также уличную дорожную сеть, прилегающую к учреждениям. Отдельная работа проводилась с комитетом муниципального контроля по контролю уборки территории общественного пользования и территории третьих лиц

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