Губернатор предложил привлекать горожан за отдельную плату к уборке снега

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил привлекать к уборке снега жителей за отдельную плату в связи с нехваткой дворников. Такое предложение в адрес властей Калининграда он высказал на оперативном совещании правительства региона в понедельник. Глава администрации города Елена Дятлова пообещала заняться этим вопросом.



Беспрозванных отметил, что в выходные «специально ходил, смотрел [как убираются улицы]» и обнаружил «очень мало дворников на улицах». «Возможно, на каких-то улицах они были, но я тут и в центре ходил и по дворам ходил. Про дворы я вообще молчу, потому что их там не было просто, потому что все силы, видимо, были брошены на центральную улицу. 488 человек (дворников — прим. „Нового Калининграда“) — считаю, что это категорически мало для города Калининграда», — сказал губернатор Елене Дятловой. Он поинтересовался, что собирается делать глава администрации с нехваткой дворников, а также предложил рассмотреть вопрос привлекать жителей Калининграда, «которые хотят поучаствовать в этом» на основе временных договоров.

Дятлова сообщила, что штатная численность МБУ «Чистота» должна составлять 826 человек, но на текущий момент она составляет 414 человек. «Ровно в два раза меньше, чем было бы необходимо по штату. Как мы выходим из ситуации? Понятно, что мало желающих идти к нам работать. На следующий год мы приняли решение о увеличении на 18% заработной платы, по отношению к текущему периоду этого года. Дальше у нас делается совмещение участков, что в такое залповое выпадения снега своего результата не дает. Поэтому мы делали ставку на переход на механизированную уборку тротуаров», — рассказала Дятлова.

Губернатор отметил, что летом ездил в разные муниципалитеты, где видел нескошенную траву. «Там также говорили, не хватает нам людей для того, чтобы косить траву, мы вам за это будем доплачивать. Она говорят, что готовы. То есть не обязательно держать весь штат, можно заключать договоры, по которым можно платить разово за конкретно выполненную работу», — отметил Беспрозванных.

Елена Дятлова сообщила, что ранее городские власти такой практикой не пользовались. «Обязательно внедрим её в свою работу. Надо понимать, что дворники должны выходить и работать с пяти утра... Это же всё предмет обсуждения с населением и так далее», — заключила глава администрации.