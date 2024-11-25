В Госдуме предлагают изменить размер выплат по ОСАГО

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Депутаты Госдумы предложили пересмотреть размер выплат по ОСАГО в сторону увеличения. Соответствующий законопроект отправлен в Правительство РФ, пишет «Коммерсант».

Как напоминает информагентство, на сегодняшний день верхние границы страховых выплат при ДТП в рамках обязательного автострахования составляют 500 тыс. руб. при ущербе жизни и здоровью и 400 тыс. руб. в случае повреждения имущества. Законопроект предполагает повышение этих порогов до 650 тыс. и 520 тыс. руб. соответственно.

В Госдуме отмечают, что действующие суммы не пересматривались с 2014 года, хотя за 10 лет страховые тарифы, стоимость запчастей и медицинских услуг значительно увеличились. При недостаточности лимита в 400 тыс. руб. виновник аварии должен доплачивать разницу для ремонта машины. Исходя из судебной практики, зачастую это происходит даже при неисчерпанном лимите ОСАГО, указали депутаты.


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