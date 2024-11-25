На Калининградском проспекте в Светлогорске разрешили вырубить 309 деревьев

Специализированному застройщику «Стройком» разрешили вырубить 309 деревьев на Калининградском проспекте в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.

Порубочный билет выдан 22 ноября и действует до 30 августа 2034 года. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010021:87 в целях осуществления строительства, а также сноса объектов капитального строительства. Согласно приложенным к порубочному билету документам, на указанной территории планируют реконструировать гостиничный комплекс под многоквартирные дома со встроенными нежилыми помещениями. Площадь участка — 13 676 кв.м, кадастровая стоимость — порядка 42,2 млн рублей, назначение — среднеэтажная жилая застройка.

Согласно проекту компенсационного озеленения, взамен вырубаемым должны быть высажены 238 деревьев на том же земельном участке: грабы, буки, клёны, вязы и каштаны.