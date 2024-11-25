На Калининградском проспекте в Светлогорске разрешили вырубить 309 деревьев

Специализированному застройщику «Стройком» разрешили вырубить 309 деревьев на Калининградском проспекте в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.
Порубочный билет выдан 22 ноября и действует до 30 августа 2034 года. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010021:87 в целях осуществления строительства, а также сноса объектов капитального строительства. Согласно приложенным к порубочному билету документам, на указанной территории планируют реконструировать гостиничный комплекс под многоквартирные дома со встроенными нежилыми помещениями. Площадь участка — 13 676 кв.м, кадастровая стоимость — порядка 42,2 млн рублей, назначение — среднеэтажная жилая застройка.
Согласно проекту компенсационного озеленения, взамен вырубаемым должны быть высажены 238 деревьев на том же земельном участке: грабы, буки, клёны, вязы и каштаны.В августе 2024 года министерство градостроительной политики региона разрешило специализированному застройщику «Стройком» построить здесь четыре шестиэтажных дома общей площадью 30,5 тыс. кв. метров. Разрешение на строительство действительно до 30 августа 2034 года.