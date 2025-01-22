Власти: калининградцы не откликнулись на призыв убирать улицы за деньги

Во время последних снегопадов калининградским властям не удалось привлечь горожан к уборке снега за деньги, как это в конце ноября предложил сделать губернатор Алексей Беспрозванных. Однако, как сообщила журналистам 21 января глава администрации города Елена Дятлова, в уборке улиц были задействованы «все структуры города Калининграда», в число которых попали даже школьные и дошкольные учреждения. Глава пояснила, что их «ресурсы были задействованы не только для уборки собственных территорий, но и прилегающих».

«Пока желающих у нас не было, поэтому мы используем собственные ресурсы системы, которыми мы обладаем, — пояснила Дятлова. — Сегодня в уборке города принимают участие не только сотрудники „Чистоты“, но и сотрудники „Дирекции ландшафтных парков“ и „Городских лесов“. Мы привлекаем тех людей, которые работают сегодня в нашей большой системе».

Напомним, что в ноябре 2024 года, после первого крупного снегопада в этом сезоне, губернатор Алексей Беспрозванных предложил привлекать к уборке снега жителей за отдельную плату в связи с нехваткой дворников.

Тогда же Елена Дятлова сообщила, что штатная численность МБУ «Чистота» должна составлять 826 человек, но на текущий момент она составляет 414 человек. По поводу привлечения населения к уборке глава сообщала, что ранее городские власти к такой тактике не прибегали.

«Обязательно внедрим её в свою работу. Надо понимать, что дворники должны выходить и работать с пяти утра... Это же всё предмет обсуждения с населением и так далее», — поясняла глава администрации.