Полиция: из зеленоградского центра «Наш дом» продолжают сбегать дети

Дети продолжают регулярно сбегать из зеленоградского центра «Наш дом» и из общежития гурьевского колледжа строительства и профессиональных технологий. Об этом в понедельник, 25 ноября, на оперативном совещании в правительстве Калининградской области сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД Геннадий Бубёнов.
«Хотел бы обратить внимание на два учреждения. Это центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей „Наш дом“ в Зеленоградске, там уходы детей из этого центра. За 2024 год — 102 ухода (33 ребёнка). А второй — это колледж строительства и профессиональных технологий в Гурьевске. Из колледжа 67 уходов (7 детей). Из них один, фамилию называть не буду, совершил 39 уходов», — рассказал Бубёнов.
Представитель УМВД предложил региональному минобру и минздраву обратить особое внимание на эту проблему и наладить совместную профилактическую работу, «чтобы дети не попали в какую-то ситуацию, не стали жертвами преступлений или сами не совершили противоправные деяния».Напомним, что летом этого года погиб 16-летний воспитанник зеленоградского центра содействия семейному устройству детей «Наш дом». Накануне ЧП учреждение возглавил протеже калининградского сенатора Александра Шендерюка-Жидкова Михаил Дивинский. Сенатор заявлял в своём телеграм-канале, что Дивинский — «ветеран СВО, лидер движа „Спартака“, лидер рок-группы „От Юности Моея“». При этом проблемы в «Нашем доме» возникли ещё до прихода Дивинского. Как утверждают источники «Нового Калининграда», серьёзные трудности в считавшемся образцовым учреждении возникли после того, как министерство социальной политики приняло решение перевести в Зеленоградск десять подростков из Гусева, многие из которых отличались девиантным поведением.