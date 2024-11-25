Полиция: из зеленоградского центра «Наш дом» продолжают сбегать дети

Дети продолжают регулярно сбегать из зеленоградского центра «Наш дом» и из общежития гурьевского колледжа строительства и профессиональных технологий. Об этом в понедельник, 25 ноября, на оперативном совещании в правительстве Калининградской области сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД Геннадий Бубёнов.

«Хотел бы обратить внимание на два учреждения. Это центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей „Наш дом“ в Зеленоградске, там уходы детей из этого центра. За 2024 год — 102 ухода (33 ребёнка). А второй — это колледж строительства и профессиональных технологий в Гурьевске. Из колледжа 67 уходов (7 детей). Из них один, фамилию называть не буду, совершил 39 уходов», — рассказал Бубёнов.

Представитель УМВД предложил региональному минобру и минздраву обратить особое внимание на эту проблему и наладить совместную профилактическую работу, «чтобы дети не попали в какую-то ситуацию, не стали жертвами преступлений или сами не совершили противоправные деяния».