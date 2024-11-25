Дятлова: для новой снегоуборочной техники не хватает водителей

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Власти Калининграда отмечают нехватку водителей для новой снегоуборочной техники, которая была закуплена в 2024 году для областного центра. Об этом сообщила глава администрации округа Елена Дятлова на оперативном совещании правительства региона в понедельник.

«Техника, которая нам поступила на 400 миллионов рублей в текущем году, 38 единиц техники было закуплено. 26 единиц из них работают сейчас в зимний период. У нас есть сейчас нехватка водителей», — рассказала Елена Дятлова. По её словам, персонал набирают через центры занятости. «Также мы сделали переобучение внутри МБУ „Чистота“, и за счет средств предприятия у нас получают наши условные дворники водительские права и точно так же выходят на улицы города», — рассказала глава администрации.

Напомним, в ноябре губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале сообщил, что в 2024 году власти дополнительно выделили 300 млн рублей на обновление техники для уборки калининградских дорог зимой. Всего было закуплено 38 единиц спецтехники, что «позволит заменить ручную очистку тротуаров на механизированную».

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