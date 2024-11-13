На уборку дорог Калининграда зимой власти дополнительно выделили 300 млн

В 2024 году власти дополнительно выделили 300 млн рублей на обновление техники для уборки калининградских дорог зимой. Всего было закуплено 38 единиц спецтехники, что позволит заменить ручную очистку тротуаров на механизированную. Об этом сообщил Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

В Калининграде зимой будут работать 63 единицы техники — «автомобильная, тракторная, малая уборочная техника и снегопогрузчик». Кроме того, в этом году также закупили 2680 тонн песко-соляной смеси, 12 250 тонн соли и 600 тонн песка. «До января будут поставлять песок и соль, в общей сложности 9000 тонн. К оперативному ремонту дорог администрация города готова», — добавил Беспрозванных.

В январе глава администрации Елена Дятлова сообщала, что в 2024 году мэрия намерена уделить «усиленное внимание» вопросу приобретения техники для уборки тротуаров в зимний период. Ранее экс-губернатор Антон Алиханов, говоря об уборке снега в регионе, заявил, что «не видит катастрофы» в Калининграде, но тротуары «оставляют желать лучшего, мягко говоря». Он также предложил городским властям направить деньги, заложенные на зарплаты недостающих дворников, на уборочную технику. В сентябре стало известно, что для МБУ «Чистота» закупили спецтехнику, предназначенную для уборки улиц «круглый год», на деньги компании-резидента офшора на острове Октябрьском. На содержание дорог в Калининграде в зимний период горвласти выделили 35 млн рублей.