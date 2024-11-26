Погода в Калининграде 26 ноября

Днём во вторник, 26 ноября, в Калининградской области ожидается тёплая для ноября погода с умеренными дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 7°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме — 759 мм ртутного столба.



На побережье днём ожидаются те же дожди и +8°C, а центр и восток региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озерск) в дневные часы также будет дождливо при +6°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно для этого сезона чуть теплее (до +6°C), а на востоке и в центре региона прохладнее, но без заморозков (+2...+4°C).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион во вторник ждёт пасмурная и дождливая погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +6,9°C, днём повысится до +7,3°C, а вечером опустится до +6,3°C. В течение всего дня прогнозируется слабый южный ветер, который к ночи сменится на юго-западный. Влажность — на уровне 73%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что по сравнению с понедельником (местами было зафиксировано +13°С и выше) во вторник станет немного прохладнее. Существенных осадков они не обещают, но напоминают, что на востоке будет традиционно холоднее, а на побережье — теплее.

«Днем +6...+9°С, облачно, в утренние и дневные часы временами ожидаются слабые/умеренные дожди. Ветер переменный с южного в первой половине суток на юго-западный/западный днем и вечером, 3-7 м/с», — добавляют синоптики.