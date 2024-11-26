Жители Гвардейска, накопившие 2,3 млн рублей алиментов, ушли на СВО

Двое жителей Гвардейска Калининградской области, накопивших на пару 2,3 млн рублей алиментного долга, отправились на СВО, чтобы избежать повторного привлечения к уголовной ответственности и погасить задолженность перед детьми. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области, первый мужчина задолжал 1,1 млн рублей на содержание 17-летнего сына. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако мер к погашению долга не предпринимал. Второй фигурант, которого суд обязал участвовать в содержании 12-летнего сына и 9-летней дочери, накопил алиментный долг 1,2 млн рублей и ранее был приговорён к 8 месяцам исправительных работ. Пока он отбывал наказание, 2/3 его доходов удерживались в пользу детей, однако, освободившись, мужчина перестал перечислять алименты.



«За неуплату средств на содержание детей в отношении обоих должников были возбуждены новые уголовные дела, — добавляет пресс-служба ведомства. — Подозреваемых ознакомили с возможностью поступить на военную службу и избежать привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, злостным должникам разъяснили, что алиментная задолженность сохранится даже после достижения детьми совершеннолетия».

Оба мужчины согласились подписать контракт и убыли к месту несения службы. Один из них уже частично оплатил задолженность и перечислил сыну 150 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении неплательщиков алиментов на текущий момент, как уточняется, приостановлены.