«Водоканал» планирует потратить 46 млн на услуги по взысканию долгов

Калининградский «Водоканал» ищет поставщика услуг по взысканию дебиторской задолженности с потребителей. Информация о конкурсе размещена на портале Госзакупок.



Согласно документации, изначальная цена контракта составляет 46,1 млн рублей. За эту стоимость должна быть возвращена задолженность с 14 885 лицевых счетов на общую сумму 242,79 млн рублей (срок образования долга составляет не менее 22 месяцев). Планируется вернуть задолженность вне зависимости от того, есть или нет судебное решение по конкретному лицевому счету, а также ту, по которой имеется акт о невозможности взыскания.



Для достижения целей поставщик имеет право использовать как письменные уведомления, так и телефонный обзвон должников. Договор планируется заключить на срок до 31 декабря 2025 года.