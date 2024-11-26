В магазине на улице Ялтинской пресечена незаконная торговля алкоголем

В ходе проверки информации, полученной от граждан, полицейские выявили факт незаконной торговли алкоголем в продуктовом магазине на улице Ялтинской. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Уточняется, что сотрудники полиции изъяли две проданные покупателю бутылки пива во время запрета продажи алкоголя. Полицейские также опросили индивидуального предпринимателя. В отношении владельца торговой точки был составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Статья предусматривает штраф для должностных лиц в размере до 40 тыс. рублей, а также конфискацию изъятой продукции.

Собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в суд.