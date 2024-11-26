На разработку проекта реконструкции музыкального колледжа выделяют 17 млн

На разработку проекта реконструкции музыкального колледжа выделяют 17 млн
Изображение: скриншот «Яндекс Карты»
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Калининградский музыкальный колледж им. Рахманинова выделил более 17 млн рублей на разработку проектной и рабочей документации реконструкции и технической модернизации здания. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Указанный вид работ — «сохранение объекта культурного наследия народов Российской Федерации — приспособление объекта культурного наследия для современного использования». Уточняется, что площадь помещения составляет 3,6 тыс. кв. метров, а вместимость — 495 учащихся.

Согласно прилагаемой документации, максимальная сумма контракта составляет 17 307 837,78 рублей. За эту сумму в срок до 20 ноября 2025 года подрядчик должен провести комплексные научные исследования, подготовить проектную и рабочую документацию и создать информационную модель. Кроме того, к этому сроку проектная документация должна пройти историко-культурную и государственную экспертизу. Дата окончания подачи заявок для участия в аукционе — 4 декабря 2024 года.

Реконструкция и техническое оснащение музыкального колледжа велись с 2014 года, но в 2016 году контракт с генподрядчиком, ООО «Каре-Балт», был расторгнут. На тот момент работы были выполнены всего на 49,7%. Власти области, которые курируют работы, подали в суд иск о взыскании с компании 63,8 млн руб. неосновательного обогащения. Сама фирма ликвидирована.

Попытки найти компанию, которая скорректирует проектную документацию, предпринимались с 2017 года. На это из бюджета выделили 6,1 млн руб.

Как указано на сайте госзакупок, в апреле 2021 года контракт на корректировку проекта реконструкции был расторгнут, так как власти обвинили выбранного исполнителя в ненадлежащем исполнении заказа.

В декабре 2022 года стало известно, что правительство области планирует выделить 21,2 млн рублей на дальнейшую реконструкцию музыкального колледжа им. Рахманинова в Калининграде. В феврале 2023 года стало известно, что власти готовятся объявить конкурс по выбору подрядчика.

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