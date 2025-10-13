В Калининграде планируют реконструировать здание музыкального колледжа

Изображение: скриншот «Яндекс Карты»
В Калининграде планируется реконструкция здания Калининградского областного музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова на улице Фрунзе. Об этом свидетельствует акт государственной историко-культурной экспертизы, опубликованный на сайте Службы охраны объектов культурного наследия региона.

Речь идет о здании бывшей высшей школы им. Ф. Бесселя, построенном в 1921 году и признанном объектом культурного наследия регионального значения. Проект предполагает сохранение архитектурного облика здания, реставрацию фасадов с восстановлением декоративных элементов, замену инженерных коммуникаций, установку подъемников для маломобильных граждан, а также благоустройство территории с устройством пешеходных дорожек и газонов.

Разработчиком проекта выступил ООО «СтройМонтажСервис» (Москва). Эксперт дал положительное заключение, указав, что проект соответствует законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия и может быть реализован.

Напомним, в ноябре 2024 года музыкальный колледж выделил более 17 млн рублей на разработку проекта реконструкции и технической модернизации здания. За эту сумму в срок до 20 ноября 2025 года подрядчик должен провести комплексные научные исследования, подготовить проектную и рабочую документацию и создать информационную модель. Кроме того, к этому сроку проектная документация должна пройти историко-культурную и государственную экспертизу.

