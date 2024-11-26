Власти РФ расширили список товаров, на которые можно регулировать цены

Правительство России приняло постановление, снимающее ограничение на список товаров для заключения соглашений о стабилизации цен в торговых сетях. Об этом пишет «Коммерсант».



Согласно документу, теперь региональные власти смогут заключать договоры с торговыми сетями о стабилизации цен, не ограничиваясь конкретными категориями товаров. «Решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранять доступность востребованной продукции», — уверены в кабмине.



Ранее соглашения с торговыми сетями могли заключаться только по отдельным видам видов социально значимых продовольственных товаров. К ним относились, в частности, бескостные говядина, свинина, баранина; куры (кроме окороков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, соль, черный чай и др.